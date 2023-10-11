ريادة أعمال: الشركة الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري" فلات 6 لاب" تختتم برنامج "سكال اب تينيزيا"

تمكنت عشرون شركة ناشئة منها سبع شركات تقودها نساء، من الاستفادة من ما يفوق 500 ساعة من التكوين رفقة 32 مكونا مختصا في مجال ريادة الأعمال وذلك في إطار برنامج "سكال اب تينيزيا " الذي تشرف عليه الشركة الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري " فلات6 لاب" والذي اختتم اليوم الاربعاء، بالعاصمة، خلال حفل انتظم بالمناسبة.



وساعد البرنامج الذي تم تنفيذه " بدعم من برنامج " فاست" ، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبإشراف صندوق الودائع والأمانات، و بدعم فني من "اكسبرتيز فرنسا".، على خلق 61 موطن شغل جديد، منها 29 للنساء، وفق بيان بيان نشرته الشركة اليوم.

واستفادت المؤسسات الناشئة طوال مدة البرنامج من دعم موجه وخصوصي وفقًا لاحتياجات كل شركة، في مجالات المبيعات والوصول إلى الأسواق والاستعداد للاستثمار والموارد البشرية والقيادة والتسويق الرقمي والشؤون القانونية



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وساهم البرنامج، وفق نفس المصدر، في "تعزيز واستدامة هيكلة مناخ ريادة الأعمال في مختلف ولايات الجمهورية, بهدف دعم 20 شركة ناشئة للخروج على الأسواق العالمية" .

وقدم ممثلو الشركات الناشئة والمستفيدة من هذا البرنامج، مشاريعهم، في العديد من القطاعات الواعدة مثل قطاع السيارات، التكنولوجيا المالية والموارد البشرية، السياحة والصناعة 0.4 والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الصحية والتسويق الرقمي.

وعقدت، خلال حفل الاختتام، لقاءات مع مختلف المستثمرين التونسيين والأجانب الحاضرين، و ذلك من أجل تسهيل حصولهم على التمويلات مما سمح لـ 5 شركات ناشئة بتحقيق دورات تمويلية إضافية.



وذكر المصدر ذاته، " أن مشروع "سكال اب تينيزيا " مثل "فرصة فريدة بالنسبة للقائمين عليه لاكتشاف الإبداع والأفكار المبتكرة لدى باعثي المشاريع التونسيين."



كما استهدف البرنامج، تعزيز نظام ريادة الأعمال في مختلف الولايات التونسية من خلال التشجيع على بعث المشاريع في كل المناطق من أجل الانفتاح فيما بعد على الأسواق الدولية برأس مال قوي وقدرة تنافسية وخطط عمل متينة، وفق نص البيان.

ومثل الترويج لريادة الأعمال العنوان الرئيسي لهذا البرنامج من خلال تسليط الضوء على النجاحات المحلية من أجل تشجيع الآخرين على الشروع في مغامرة ريادة الأعمال.



تعد " " فلات 6 لاب" الشركة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر .

وتستثمر "Flat6Labs" الذي تم تأسيسها منذ سنة 2011 ومقرها في القاهرة، كل سنة في أكثر من مائة شركة ناشئة مبتكرة قائمة على التكنولوجيا. تمتلك الشركة اليوم العديد من المكاتب في المنطقة، كما تسعى إلى التوسع نحو الأسواق الجديدة.



