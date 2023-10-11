بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة السابعة): تقديم مباراة نسر طبلبة والنادي الافريقي الى يوم الجمعة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن تقديم مباراة نسر طبلبة والنادي الافريقي لحساب الجولة السابعة لبطولة النخبة الوطنية الى يوم الجمعة 13 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17) بقاعة صيادة.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة النخبة لكرة اليد :

الجمعة 13 اكتوبر 2023

(س17) نسر طبلبة - النادي الافريقي



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السبت 14 اكتوبر 2023

(س16) النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي



البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية



نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية



النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت



الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين