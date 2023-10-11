قافلة صحية لتقصي داء المفاصل على متن القطار تتوقف بمحطات صفاقس وقابس يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري

تنظم الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل ،يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، قافلة صحية تحت شعار "معا ضد الروماتيزم" على متن قطار ينطلق على الساعة الخامسة صباحا من محطة برشلونة بتونس العاصمة في اتجاه محطات ولايتي صفاقس وقابس، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء المفاصل الموافق ل 12 أكتوبر من كل سنة.



وأفادت الدكتورة ايناس قماطي الممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن فريقا من الأطباء المختصين المتطوعين سيتولى طيلة هذه الرحلة ، التي تنظم بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تحت إشراف وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والنقل، تقصي داء المفاصل وهشاشة العظام عن طريق الفحص السرسري و التصوير بالأشعة لكافة الوافدين.

ولفتت قماطي إلى أن فريق الأطباء المختصين في داء المفاصل سيتولى تأمين دورة تدريبية للأطباء العامين والاطارات الطبية وشبه طبية بكل من قابس وصفاقس حول تقصي داء المفاصل وهشاشة العظام وذلك لعدم توفر أطباء مختصين في هذه الأمراض بالجهات المذكورة.



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