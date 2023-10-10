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طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي يقود المباراة الودية بين الجزائر والرأس الأخضر

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 21:00 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي لإدارة المباراة الودية بين المنتخب الجزائري لكرة القدم ومنتخب الرأس الأخضر المبرمجة يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة على الساعة الثامنة ليلا حسب ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) اليوم الثلاثاء.
وسيكون في مساعدة محرز المالكي كل من أيمن إسماعيل ويوسف الجامي فيما تم تعيين الجزائري عبد المؤمن توابتي حكما رابعا وحسان عرزور مراقبا للقاء.
وتندرج المقابلة في اطار التحضيرات للجولتين الأوليين من تصفيات كأس العالم 2026 والمرحلة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023 المؤجلة لـ2024 والمقررة ما بين 13 جانفي و11 فيفري المقبلين بكوت ديفوار.


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