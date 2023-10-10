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بنزرت: تمكين 9 عائلات محدودة الدخل من منح تحسين سكن بإجمالي 39 ألف دينار

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 38 ث
      
مكّنت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي ببنزرت، في اجتماعها الملتئم، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية 9 عائلات محدودة الدخل من معتمديات العالية وسجنان ومنزل بورقيبة وتينجة وراس الجبل وجرزونة وأوتيك، من منح مالية لتحسين السكن بقيمة اجمالية تعادل 39 ألف دينار.

وشدّد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وحضره رؤساء اللجان المحلية معتمدي الجهة وبقية المصالح الفنية والادارية وخلية السكن الإجتماعي بمقر الولاية، على أهمية حسن توظيف هذا القسط الخامس من برنامج السكن الاجتماعي من أجل مزيد تحسين جودة الحياة بين صفوف المنتفعين منها.
يشار إلى إجمالي 69 عائلة محدودة الدخل من جميع معتمديات الولاية قد انتفعت من الأقساط الخمسة للبرنامج بقيمة مالية جملية تعادل 296 الف دينار في انتظار بقية الأقساط المبرمجة لاحقا وذلك حال استيفاء دراسة ملفاتها الواردة على اللجنة.


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