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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الاردني الجديد بتونس

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 18 ث
      
التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، السفير الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية بتونس عبدالله ابورمان، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

وتمّ خلال اللقاء، الاشادة بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين تونس والأردن، والتّعبير عن الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


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