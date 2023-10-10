الهلال الأحمر التونسي يعلن عن انطلاق حملة تبرع وطنية لفائدة الشعب الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر التونسي عن انطلاق حملة تبرع وطنية لجمع المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وملابس وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني.



وتمتد حملة التبرع الوطنية، وفق بيان أصدره الهلال الأحمر التونسي، لمدة شهر بداية من تاريخ 09 أكتوبر الجاري. وقد حث الهلال الأحمر التونسي مكونات الشعب التونسي في الداخل والخارج للمشاركة في الحملة والوصول إلى حجم مساعدات يليق بتلبية انتظارات الفلسطينيين، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطنيين في قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.





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ودعا الهلال الأحمر التونسي إلى تنزيل المساعدات المالية بالحساب البنكي التالي:



بالبنك التونسي

R.I.B: 05000000001508508829



كما دعا إلى تنزيل المساعدات المالية بالحساب البريدي رقم 17001000000000005523



أما بالنسبة المساعدات العينية فقد دعا الهلال الأحمر التونسي إلى مستودعه الكائن ب شارع المحطة مقرين 2033