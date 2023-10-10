Babnet

الهلال الأحمر التونسي يعلن عن انطلاق حملة تبرع وطنية لفائدة الشعب الفلسطيني

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن الهلال الأحمر التونسي عن انطلاق حملة تبرع وطنية لجمع المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وملابس وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

وتمتد حملة التبرع الوطنية، وفق بيان أصدره الهلال الأحمر التونسي، لمدة شهر بداية من تاريخ 09 أكتوبر الجاري. وقد حث الهلال الأحمر التونسي مكونات الشعب التونسي في الداخل والخارج للمشاركة في الحملة والوصول إلى حجم مساعدات يليق بتلبية انتظارات الفلسطينيين، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطنيين في قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

...

ودعا الهلال الأحمر التونسي إلى تنزيل المساعدات المالية بالحساب البنكي التالي:

بالبنك التونسي
R.I.B: 05000000001508508829

كما دعا إلى تنزيل المساعدات المالية بالحساب البريدي رقم 17001000000000005523

أما بالنسبة المساعدات العينية فقد دعا الهلال الأحمر التونسي إلى مستودعه الكائن ب شارع المحطة مقرين 2033


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274769


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-21
32°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*