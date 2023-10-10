صندوق النقد الدولي يخفّض تقديراته للنمو العالمي الى 3 بالمائة في 2023

(من مبعوثة "وات" نادية عطيّة) - خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3 بالمائة في 2023 وإلى 2،9 بالمائة في 2024 مقابل نسبة نمو ناهزت 3،5 بالمائة في 2022، وفق ما أفصح عنه مسؤولو الصندوق، الثلاثاء بمراكش، المغرب.



وأكّد مسؤولو الصندوق في ندوة صحفية، الثلاثاء، لتقديم تقرير هيكل التمويل الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، انتظمت في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، إنّنا نراقب عن كثب ما يجري في غزّة والإنعكاسات الممكنة على الاقتصاد العالمي ولا يمكن التنبؤ حاليا بمداها.





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وبينوا استمرار تأثير ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية العالمية على معدلات النمو والتضخم في جلّ بدان العالم.



وتشير التقديرات، ايضا، إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7 بالمائة في عام 2022 إلى 6,9 بالمائة في عام 2023 و5,8 بالمائة في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا، وفق التقرير





وحافظت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها للنمو في تونس، لتبقى في نفس مستوى تقديراتها الواردة في تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر في افريل 2023، اي في حدود 1،3 بالمائة في 2023 و1،9 بالمائة في 2024 مقابل 5ر2 بالمائة في 2022.





وتوقع التقرير تراجع نمو اقصاد منطقة الأورو الى 0،7 بالمائة في 2023 مقابل 3،3 بالمائة المنجزة في 2022 ليبلغ 1،2 بالمائة خلال سنة 2024.



وأظهرت اقتصادات الأسواق الصاعدة صلابة، إذ سجل النمو فيها بعض التحسن باستثناء الصين التي تواجه، بحسب التقرير، صعوبات متنامية مرتبطة بأزمة عقارية وتراجع الثقة.





وقدّر صندوق النقد الدولي معدل نمو البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4 بالمائة في 2023 وفي 2024 مقابل 4،1 بالمائة تم تحقيقها في 2022.



وسيتراجع معدل نمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بشكل ملحوظ، بحسب توقعات الصندوق، من 5،6 بالمائة في 2022 إلى 2 بالمائة في 2023 و3،4 بالمائة ممكنة في 2024.



وسيشمل اهم تراجع، بحسب التقرير، اقتصاد السعودية مع توقعات نمو لا تتجاوز 0،8 بالمائة في 2023 مقابل 8،7 بالمائة في 2022 منجزة .



وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سيكون في حدود 2،1 بالمائة على غرار ما حققته في 2022 وهو معدل تمت مراجعته نحو الترفيع بنسبة 0،3 بالمائة.



ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاجتماعات السنوية 2023 الخاصّة بهما في مراكش المغرب من 9 الى 15 أكتوبر 2023.



ويعد المغرب ثاني بلد افريقي، بعد نيروبي، كينيا، الذي يحتضن هذه الاجتماعات السنوية، (سنة 1973) منذ انطلاق عقدها في سنة 1946 .