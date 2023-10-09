وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن افتتاح "مركز تأشير " وعن تدشين منصة "نسك العمرة" بتونس

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، انعقدت اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة، عن افتتاح "مركز تأشير"، وعن تدشين "منصة نسك العمرة" بتونس العاصمة.



وأوضح الوزير السعودي، أن مركز التأشير سيمكن من تقديم تأشيرات الكترونية خلال ساعات للقدوم الى المملكة العربية السعودية، وكذلك تأشيرات صالحة لمدة أربعة أيام لمن له رحلة مباشرة إلى المملكة تستخرج مع تذكرة الطيران، الى جانب تقديم خدمات أخرى إضافية.





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وأفاد بخصوص "منصة نسك العمرة"، بأنها منصة رقمية موحدة، تتيح للمعتمرين التونسيين اختيار السكن وكيفية التنقل وحجز التذكرة والحصول على كل ما يتعلق بمتطلبات العمرة وبالتأشيرة بصفة مباشرة وبكل يسر، والاطلاع على التسهيلات الاستثنائية والخدمات الجديدة المسداة لهم.



كما صرح بأنه تم خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي، تقديم حزمة من المبادرات المتمثلة بالخصوص في زيادة طاقة استيعاب خطوط الطيران بين المملكة وتونس، وفتح خطوط طيران جديدة، معلنا عن اطلاق خط جديد في شهر ديسمبر القادم من قبل الخطوط السعودية يربط بين جدة وجزيرة جربة، فضلا عن اطلاق رحلات مجدولة الى المدينة ابتداء من نوفمبر 2025.



وأكد في سياق متصل، ان الخطوط السعودية قامت بمناسبة زيارته الحالية الى تونس، بتخفيض خاص بقيمة 15 بالمائة للتونسيين الذاهبين لأداء مناسك العمرة، مضيفا أنه سيتعقد اليوم لقاء موسعا بين شركات الاسفار التونسية وشركات تنظيم العمرة وشركات الطيران السعودية، للتباحث حول كافة التسهيلات المقررة لفائدة الحجيج التونسيين.



ومن جانبه، قال وزير الشؤون الدينية، إن زيارة وزير الحج والعمرة السعودي تعد "تاريخية" باعتبارها الأولى الى تونس، منوها بالمبادرات الجديدة من الجانب السعودي، بهدف تيسير اجراءات العمرة والحج للعتمرين والحجيج التونسيين، وتوفير افضل الخدمات لهم، بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أحسن الظروف، مذكرا بمتانة وعراقة روابط الاخوة والتعاون القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية.