كاس امم افريقيا 2024 - قرعة مجموعات المرحلة النهائية يوم الخميس

ستجري عملية سحب القرعة للمرحلة النهائية لكاس امم افريقيا 2024 يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري .

وسيتم إجراء عملية السحب بداية من الساعة 19:00 مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 مساءً بتوقيت جرينتش ( س 20:00 مساءً بتوقيت تونس) في مركز أبيدجان للمعارض .

وستحدد القرعة النهائية توزيع 24 منتخبا منها تونس ضمن ست مجموعات.

ويخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، يتأهل للدور ثمن النهائي كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.



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ومن الدور ثمن النهائي (دور الـ16 منتخبا) وصولا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بنظام التصفيات الذى يقضى بتأهل الفائز وخروج المغلوب.



وسينشرالاتحاد الافريقي واللجنة المنظمة قائمة المقدمين ومساعدي القرعة وكبار ضيوف الحفل اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

كما سيتم الكشف غدا الثلاثاء عن العروض الفنية المبرمجة خلال الحفل.

وسيجتمع بمناسبة حفل عملية القرعة أبرز نجوم القارة وقادة كرة القدم ووسائل الإعلام والشركاء التجاريون لكرة القدم في العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار لإجراء القرعة النهائية لكأس الأمم الأفريقية .



وستبدأ نهائيات كاس امم افريقيا يوم 13 جانفي المقبل ، في المدن الخمس المستضيفة للبطولة وهي أبيدجان، بواكي، كورهوغو، ياموسوكرو وسان بيدرو.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 11 فيفري 2024



ويذكر ان المنتخبات التي ستشارك في نهائيات امم افريقيا 2024 هي كوتديفوار (البلد المضيف)، تونس، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مالي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، الديمقراطية. جمهورية الكونغو والسنغال وتنزانيا وزامبيا.