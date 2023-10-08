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المنتخب التونسي لكرة القدم - اسامة الحدادي ضمن الرحلة الاسيوية

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 14:00 قراءة: 1 د, 2 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاحد، انه تمت دعوة اللاعب اسامة الحدادي ليكون ضمن المجموعة التي ستشارك في اللقاءين الوديين مع كوريا الجنوبية يوم 13 اكتوبر الجاري في سيول واليابان يوم 17 امن نفس الشهر في مدينة كوبي اليابانية.
واوضحت الجامعة ان هذه الدعوة تاتي بعد الاوجاع التي احس بها المدافع غلي العابدي اثر مقابلته الاخيرة مع فريق كاين الفرنسي.
وكان المدرب حلال القادري وجه الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في الرحلة الاسيوية.
وفي مايلي القائمة الكاملة للاعبين بعد اضافة الحدادي:
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حراسة المرمى
أيمن دحمان ( الحزم السعودي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري )، معز حسن (النادي الأفريقي).

خط الدفاع:
ياسين مرياح (الترجي التونسي )، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، محمد دراغر ( بازل السويسري ) علاء غرام (النادي الصفاقسي)، وجدي كشريدة (أتريمتوس اليوناني)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، اسامة الحدادي ( غروتر فورث الالماني) علي العابدي (كاين الفرنسي).

خط الوسط:
إلياس السخيري (فرانكفورت الألماني)، عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني) محمد علي بن رمضان (فيرنفاروشي المجري) حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنقليزي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)انيس بن سليمان ( شيفيلد يونايتد الانقليزي) .

خط الهجوم:
يوسف المساكني (العربي القطري)، إلياس العاشوري (فيبورغ الدنماركي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، عصام الجبالي (غامبا اوساكا الياباني) ، سيف الله لطيف (فينترتور السويسري) نعيم السليتي ( الاهلي القطري)


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