بطولة الرابطة 1 : الترجي الرياضي يفوز على الاتحاد المنستيري 2-صفر ويفض شراكة الصدارة

نجح الترجي الرياضي في فض شراكته مع منافسه الاتحاد المنستيري واعتلاء صدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه فريق عاصمة الرباط بنتيجة 2-صفر في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة الجولة السادسة للبطولة.



ويدين الترجي الرياضي بفوزه الى كل من ياسين مرياح (25) من ضربة جزاء والمنتدب الجديد البرزيلي رودريغو رودريغاز (82).

وتوفق الترجي الرياضي تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة طارق ثابت في تقديم مردود جماعي ايجابي واداء اتسم بعزيمة كبيرة على تحقيق الانتصار وكسب رضاء الانصار بعد الوجه الشاحب للفريق خلال المدة الاخيرة وتميز اسلوب لعب الاحمر و الاصفر خلال الفترة الاولى بتقارب الخطوط والسرعة في بناء الجمل الهجومية مع تالق بعض العناصر شان اسامة بوقرة الذي مثل خطرا جسيما على دفاع الاتحاد المنستيري بفضل توغلاته السريعة فضلا عن البرازيلي يان ساسي وقلب الهجوم الغامبي كبا سو الذي حاول التحرك باستمرار في عمق دفاع الضيوف وهو ما ساهم في خلق مساحات واضطرار لاعبي الاتحاد المنستيري الى ارتكاب الاخطاء شان ضربة الجزاء التي تحصل عليها بوقرة وحولها ياسين مرياح لهدف التقدم (25).



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وانخفض النسق الفني للمباراة خلال الفترة الثانية من اللعب و انحصر الحوار بين اللاعبين في منطقة وسط الميدان مع تقدم نسبي للاتحاد المنستيري ولكن دون ان يفرز ذلك محاولات سانحة للتهديف وفي المقابل اختار الترجي الرياضي ورقة الواقعية الهجومية مع اقحام المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز والذي كان في الموعد المرتقب وفي مستوى الامال المعلقة عليه حيث بعد عملية هجومية من الجهة اليسرى قادها الجناح المتالق اسامة بوقرة تمكن المنتدب الجديد رودريغاز من اختطاف الهدف الثاني بحركة فنية ترجمت النجاعة الهجومية التي طالما بحث عنها الترجي الرياضي لاسابيع طويلة.

وانفرد الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز بصدارة المجموعة الثانية ب13 نقطة وتجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 10 نقاط ثاني الترتيب العام.



المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 2 ياسين مرياح (25) ض ج/رودريغو رودريغاز (82)

الاتحاد المنستيري صفقر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3

2-الاتحاد المنستيري 10 5 3 1 1 10 7

3- النادي الصفاقسي 9 5 3 0 2 6 2

4- نجم المتلوي 6 4 2 0 2 6 6

5- النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 1 4

6- اتحاد تطاوين 2 5 0 2 3 3 8

7-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5



الاحد 8 اكتوبر 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س15

اتحاد تطاوين-مستقبل المرسى

ملعب المتلوي س15

نجم المتلوي-النادي البنزرتي

النادي الصفاقسي معفى



المجموعة الاولى

السبت 7 اكتوبر 2023

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي صفر

النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (49)

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 روشي فونينغ (62)

النادي الافريقي 2 كينغسلاي ايدو (6)/غيث الصغير (44) ض ج

اتحاد بن قردان معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 10 5 3 1 1 7 3

2-الاولمبي الباجي 9 4 3 0 1 5 5

-- النادي الافريقي 9 5 2 3 0 5 3

4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7

5-اتحاد بن قردان 6 5 2 0 3 3 4

6-قوافل قفصة 5 4 1 2 1 3 5

7-مستقبل سليمان 0 5 0 0 5 3 8



الاحد 8 اكتوبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب باجة س15

الاولمبي الباجي-قوافل قفصة