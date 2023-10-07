بطولة افريقيا للرقبي السباعي للسيدات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 - 8 منتخبات في الموعد بمدينة المنستير يومي 24 و25 اكتوبر

تراهن سيدات المنتخب التونسي للرقبي السباعي على ضمان التاهل للمرة الاولى الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 خلال مشاركتهن في البطولة الافريقية للامم التي ستقام يومي 14 و15 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة القارية خلال الدور الاول على مجموعتين ضمت الاولى تونس واوغندا وجنوب افريقيا وزمبابوي في حين تالفت الثانية من زمبيا وكينيا وغانا ومدغشقر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي على ان يكون الترشح الى الاولمبياد الباريسي من نصيب المنتخب الذي سيتوج باللقب. ويخوض وصيف البطل وصاحب المركز الثالث دورة الملحق العالمي المقررة خلال السنة القادمة.





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