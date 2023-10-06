رابطة ابطال افريقيا - الترجي والنجم في صدام مباشر منذ الجولة الافتتاحية

سيكون الترجي الرياضي والنجم الساحلي في مواجهة مباشرة منذ الجولة الاولى لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم وذلك بعدما وضعتهما عملية القرعة التي جرت اليوم الجمعة بجوهانسبورغ ضمن نفس المجموعة الثالثة.





وستقام مقابلة الجولة الافتتاحية في 24 و25 نوفمبر في رادس في حين يستضيف لحساب الجولة ذاتها بيترو اتلتيكو الانغولي منافسه الهلال السوداني.



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وفي اطار الجولة الثانية المقررة في 1 و2 ديسمبر، يستقبل النجم الساحلي بيترو اتلتيكو الانغولي بينما يتنقل الترجي الرياضي الى الخرطوم لملاقاة الهلال السوداني.



اما ضمن الجولة الثالثة المبرمجة في 8 و9 ديسمبر، فيستضيف خلالها النجم الساحلي الهلال السوداني شانه في ذلك الترجي الرياضي الذي يستقبل بيترو اتليتكو الانغولي.



ويخوض ممثلا كرة القدم التونسية الجولة الرابعة خارج الديار يوم 19 ديسمبر حيث يشد النجم الساحلي الرحال الى الخرطوم لمواجهة الهلال السوداني في الوقت الذي ينزل فيه الترجي الرياضي ضيفا على بيترو اتلتيكو الانغولي في لواندا.



وسيكون حوار العودة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي في 23 و24 فيفري لحساب الجولة الخامسة على ان يختتم الفريقان مشوارهما في مرحلة المجموعات في 1 و2 مارس اذ يلاقي الترجي الرياضي على ارضه الهلال السوداني بينما يواجه النجم الساحلي خارج القواعد بيترو اتلتيكو الانغولي.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.