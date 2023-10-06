رابطة ابطال افريقيا - تواريخ مباريات مرحلة المجموعات

في ما يلي تواريخ مباريات مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم بعد اجراء عملية القرعة اليوم الجمعة بجوهانسبورغ :



الجولة الاولى / 24 و25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية / 1 و2 ديسمبر 2023



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الجولة الثالثة / 8 و9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة / 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة / 23 و24 فيفري 2024

الجولة السادسة والأخيرة / 1 و2 مارس 2024



تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيرامديز (مصر) - تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - نادي نواذيبو (موريتانيا)

المجموعة الثانية: الوداد الرياضي (المغرب) - نادي سيمبا (تنزانيا) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) - جواننغ غالاكسي (بوتسوانا)

المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس) - بترو أتليتيكو (أنغولا) - الهلال (السودان) - النجم الساحلي (تونس)

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يونغ أفريكانز (تنزانيا) - نادي ميدياما (غانا)



ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.