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رابطة ابطال افريقيا - تواريخ مباريات مرحلة المجموعات

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 16:22 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي تواريخ مباريات مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم بعد اجراء عملية القرعة اليوم الجمعة بجوهانسبورغ :

الجولة الاولى / 24 و25 نوفمبر 2023
الجولة الثانية / 1 و2 ديسمبر 2023
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الجولة الثالثة / 8 و9 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة / 19 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة / 23 و24 فيفري 2024
الجولة السادسة والأخيرة / 1 و2 مارس 2024

تركيبة المجموعات:
المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيرامديز (مصر) - تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - نادي نواذيبو (موريتانيا)
المجموعة الثانية: الوداد الرياضي (المغرب) - نادي سيمبا (تنزانيا) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) - جواننغ غالاكسي (بوتسوانا)
المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس) - بترو أتليتيكو (أنغولا) - الهلال (السودان) - النجم الساحلي (تونس)
المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يونغ أفريكانز (تنزانيا) - نادي ميدياما (غانا)

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.


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