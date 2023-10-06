ارتفاع صادرات تونس من النسيج والملابس بنسبة 10% الى 19ر6466 مليون دينار مع موفى اوت 2023

سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس تحسنا بنسبة 2ر16 بالمائة، مع موفى اوت 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتمر نسبة التغطية من 6ر116 بالمائة الى 8ر132 بالمائة، وفق النشرية الاقتصادية الصادرة عن المركز الفني للنسيج والملابس الصادرة، امس الخميس.



وارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 19ر6466 مليون دينار. وعرفت قيمة هذه الصادرات بالاورو تطورا بما يعادل 76ر7 بالمائة الى 45ر1939 مليون اورو. وتراجعت الصادرات على مستوى الحجم بـ54ر4 بالمائة الى ما يعادل 44ر760109 طن.





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وشهدت واردات القطاع، من جهتها، انخفاضا ناهز 45ر3 بالمائة لتستقر عند قيمة 66ر4868 مليون دينار، وتقهقرت الواردات التونسية في قطاع النسيج والملابس بالاورو بنسبة 41ر5 بالمائة عند قيمة 20ر1460 مليون اورو.



واتجهت صادرات نشاط الملابس صعودا لتزيد بنسبة 54ر11 بالمائة وتصل الى ما قدره 12ر5504 مليون دينار، ونحا نحوها نشاط النسيج الذي ارتفع بـ95ر1 بالمائة (بالدينار) وتقلصا بنسبة 41ر6 بالمائة بحساب الطن.



وسجل التراجع على مستوى انشطة "الاقمشة" والتغليف والزرابي" على التوالي بنسب تناهز 25 لمائة و77 بالمائة.



وانخفضت صادرات النسيج في اتجاه فرنسا بنسبة 77ر0 بالمائة فيما ارتفعت في اتجاه ايطاليا (38ر12 + بالمائة) وسلوفاكيا (22ر175 + بالمائة).



وافاد المصدر ذاته في ما يهم واردات النسيج والملابس المنجزة تحت النظام الديواني التوقيفي ان واردات الالياف عرفت تقلصا بما يعادل 54ر25 بالمائة بحساب الدينار وبنسبة 72ر50 بالمائة على مستوى الحجم.



وانخفضت واردات الالياف المتاتية من ايطاليا، اول مزود لتونس بهذا المنتج بنسبة 40ر5 بالمائة بحساب الدينار فيما ارتفعت تلك المتاتية من الصين، التي تعد ثاني مزود للبلاد، بنسبة 28ر69 بالمائة بحساب الدينار.



وتراجعت واردات تونس من الخيوط بنسبة 81ر12 بالمائة بحساب الدينار. وسجلت ايطاليا، التي تتتصدر قائمة مزودي البلاد، زيادة في الواردات من هذه المادة بنسبة 77ر7 بالمائة بحساب الدينار مقابل تراجع بنسبة 13ر15 بالمائة على مستوى الحجم.



في المقابل عرفت الواردات المتاتية من تركيا، ثاني مزود لتونس، تراجعا بنسبة 79ر33 بالمائة بالدينار.



ويتجلى من خلال تحليل المعطيات الخاصة بواردات قطاع النسيج والملابس، الموجهة الى السوق المحلية (المخصصة للاستهلاك)، والمنجزة خارج النظام الديواني التوقيفي، تسجيل انخفاض في ما يهم توريد الالياف بنسبة 32ر37 بالمائة بحساب الدينار .

وتحتل تركيا المركز الاول بنسبة نمو في حدود 292 بالمائة على مستوى القيمة و230 بالمائة على مستوى الحجم. في المقابل تراجعت قيمة الواردات المتاتية من بنغلاديش، ثاني مزود لتونس، بنسبة 6ر71 بالمائة.



وتقلصت الواردات من الملابس بنسبة 56ر14 بالمائة بحساب الدينار، ويتاتى ما قدره 26 بالمائة من هذه الواردات من تركيا.



وسجلت الورادات من الخيوط والنسيج، خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2023، بحساب الدينار تقهقرا بلغ على التوالي ما قدره 46ر6 بالمائة و37ر10 بالمائة، وفق نشرية المركز الفني للنسيج والملابس.



