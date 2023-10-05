وزير الفلاحة يجري بقطر لقاءات ثنائية مع وزراء عرب وممثلي البنك الإسلامي للتّنمية

أجرى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، على هامش زيارة عمل أداها إلى قطر، من 1 إلى 4 أكتوبر 2023 العديد من اللّقاءات الثنائيّة لدفع التّعاون المشترك وتثمين برامج وآليات العمل بين البلدان الأعضاء بمنظمة التّعاون الاسلامي لتطوير مختلف المجلات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي.



وشملت اللقاءات، وفق ما نشرته وزارة الفلاحة، الخميس، لقاء مع وزير البيئة والتغير المناخي القطري، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني.

وتمحور اللّقاء حول المسائل ذات العلاقة بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على النظم الفلاحية والإيكولوجية والأمن الغذائي، . وقد تمّ، بالمناسبة، الاتفاق حول تكوين فريق عمل مشترك للنّظر في كيفيّة تنفيذ المشاريع الفلاحيّة.



كما كان لوزير الفلاحة لقاء مع وزير البلدية القطري، عبد الله بن العزيز بن تركي السبيعي. ودعا الجانبان الى مزيد الارتقاء بالتعاون التونسي القطري. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لتحديد أهم المحاور التي سيقع العمل عليها ومتابعة تنفيذها.والتقى بلعاتي، أيضا، وزير الفلاحة اللّبناني، عباس الحاج حسن. وقد تناول اللّقاء دراسة سبل تطوير وتعزيز العلاقات التّونسيّة اللّبنانيّة في المجال الفلاحي و سيتمّ العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان وتونس لما فيه خير للبلدين"، وفق ما أورده المصدر ذاته.كما التقى وزير الفلاحة، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وتمحور اللقاء حول العلاقات القائمة وإمكانية تطويرها في المجالات المرتبطة بالبحث العلمي الفلاحي وتحلية مياه البحر.وتمّ الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تونسي إلى السعودية لتبادل الخبرات في المواضيع المذكورة.وأسفر لقاء جمعه بلعاتي بممثلي البنك الإسلامي للتّنمية عن إقرار عقد اجتماع بالبلاد التونسيّة في الفترة المقبلة لتحديد حاجيات تونس لتمويل المشاريع الفلاحية الكبرى.كما تمّ خلال اللقاء تدارس إمكانية تمويل المشاريع الفلاحية والمائية.واجتمع وزير الفلاحة، أيضا، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائيّة وخصّص اللّقاء للّنظر في وضعيّة الشركة والصعوبات، التي تعترضها.وأسفر اللقاء عن إقرار عقد لقاء عمل بمقر وزارة الفلاحة بتونس للوقوف عند هذه الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير عملها (تنويع المنتجات الفلاحيّة التّونسيّة)، خاصّة، وأن الجالية التونسية بقطر، المقدّرة ب40 ألف تونسي، تقبل على هذه المنتجات.وتطرّقت المحادثات، التّي دارت بين وزير الفلاحة و رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إلى سبل تطوير المبادلات التجاريّة بين البلدين وخاصّة المنتجات الغذائية التونسيّة على غرار زيت الزيتون والتمور والغلال المطلوبة بالسوق القطري.وطلب الجانب القطري العمل على توفير المزيد من المنتجات التونسيّة باعتبار الطلب عليها وجودتها.واقترح وزير الفلاحة تعزيز الشراكة في القطاع الخاص في البلدين لتكون المنتوجات التونسية متوفرة على مدار السنة.وتناول اللقاء، الذّي جمع بلعاتي بنائب وزير خارجية كازخستان، متابعة مخرجات الزيارة، التي قام بها الوزير خلال شهر سبتمبر 2023 إلى كازخستان وبالخصوص المسألة المتعلقة بإرساء بروتوكول بخصوص المبادلات التجارية للمواد الأساسية لكلا البلدين.يذكر أن وزير الفلاحة شارك خلال زيارة العمل، التّي أدّاها إلى دولة قطر في العديد من التظاهرات الإقليمية المتعلّقة بتعزيز الأمن الغذائي، حيث واكب يوم الأحد غرة أكتوبر 2023 فعاليات المنتدى الثاني الرفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالدوحة.وشارك يوم 02 أكتوبر 2023، في فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظّمة التّعاون الاسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بقطر، تحت شعار "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".وتولى افتتاح، يوم 03 أكتوبر 2023، الجلسة العامّة السادسة للمنظّمة الاسلاميّة للأمن الغذائي.