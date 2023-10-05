سليانة: تنظيم القرية الوردية للتحسيس والتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار "سرطان الثدي قد ماتفيق بيه بكري قد ما يكون شفاه أسهل"

نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، بالشراكة مع المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمركب الشبابي بمدينة سليانة، اليوم الخميس، القرية الوردية للتحسيس والتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار "سرطان الثدي قد ماتفيق بيه بكري قد ما يكون شفاه أسهل"، وذلك في إطار الإحتفال بشهر أكتوبر الوردي



وذكر كاهية مدير الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الملك برينيص، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرية الوردية هي عبارة على يوم مفتوح يشمل التقصي المبكر حول سرطان الثدي وورشة تحسيسية، فضلا عن مداخلة علمية وورشة حول مقاومة التدخين والنهوض بالرضاعة الطبيعية، وأشار الى أن الهدف إستقطاب أكثر من 300 إمرأة تزامنا مع موعد السوق الأسبوعية، داعيا كافة المتساكنين للاقبال على اليوم المفتوح





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وأضاف برينيص أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة أعدت أياما مفتوحة بكافة المؤسسات الصحية بالمعتمديات، لتشمل مراكز الصحة الأساسية والبالغ عددها 79 مركز صحة أساسية وبعيادات الصحة الإنجابية، وأكد على أهمية الأيام التحسيسية للوقاية من سرطان الثدي باعتبار أن "الوقاية خير من العلاج"



وطالب عدد من المشاركين في الايام التحسيسية خاصة من النساءن في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" بتكثيف مثل هذه المبادرات لتقصي سرطان الثدي وغيرها من الأمراض حتى تكون دورية وتعميمها على كافة المعتمديات.