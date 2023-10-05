تحضيرا لمباراتي كوريا الجنوبية واليابان.. جلال القادري يعلن عن قائمة من 23 لاعبا

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري، اليوم عن قائمة من 23 لاعبا لخوض رحلة اسيوية حيث يلاقي المنتخب الوطني في مقابلتين وديتين منتخب كوريا الجنوبية يوم 13 اكتوبر الجاري في سيول ومنتخب اليابان يوم 17 اكتوبر الجاري في مدينة كوبي اليابانية.



وسجلت القائمة بالخصوص عودة المهاجم نعيم السليطي ( الاهلي القطري) ومحمد دراغر ( بازل السويسري )

وضمت قائمة نسور قرطاج خمسة لاعبين فقط من البطولة التونسية ، ويتعلق الأمر بحارسي المرمى بشير بن سعيد ( الاتحاد المنستيري ) ومعز حسن ( النادي الأفريقي ) ومدافع الترجي ياسين مرياح ومدافع النادي الصفاقسي علاء غرام ومهاجم الملعب التونسي هيثم الجويني.



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وجاءت قائمة منتخب نسور قرطاج كالتالي:



حراسة المرمى:

أيمن دحمان ( الحزم السعودي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري )، معز حسن (النادي الأفريقي).



خط الدفاع:

ياسين مرياح (الترجي التونسي )، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، محمد دراغر ( بازل السويسري ) علاء غرام (النادي الصفاقسي)، وجدي كشريدة (أتريمتوس اليوناني)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، علي العابدي (كان الفرنسي).



خط الوسط:

إلياس السخيري (فرانكفورت الألماني)، عيسى العيدوني (يونيون برلين) محمد علي بن رمضان (فيرنفاروشي المجري) حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)انيس بن سليمان ( شيفيلد يونايتد) .



خط الهجوم:

يوسف المساكني (العربي القطري)، إلياس العاشوري (فيبورغ الدنماركي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، عصام الجبالي (غامبا اوساكا) ، سيف الله لطيف (فينترتور السويسري) نعيم السليتي ( الاهلي القطري)