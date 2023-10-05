وفاة عاملة فلاحية وجرح 8 أخريات في حادث مرور بمنطقة اولاد منصر من معتمدية سيدي علي بن عون

توفيت امرأة عاملة بالقطاع الفلاحي، وتعرضت 8 أخريات الى إصابات متفاوتة الخطورة، خلال حادث مرور جد صباح اليوم الخميس بمنطقة أولاد منصر من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد .



وافادت مصادر من الحماية المدنية والصحة العمومية، صحفي "وات" بان أسباب الحادث تعود إلى اصطدام سيارة خاصة، بالشاحنة التي كانت تقل العاملات الفلاحيات، وقد تدخلت سيارات الإسعاف لنقل المصابات في مرحلة أولى الى المستشفى المحلي ببن عون ثم الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقى الإسعافات الضرورية.

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