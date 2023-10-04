المنتخب المغربي : الركراكي يوجه الدعوة ل26 لاعبا لمباراتي الكوت ديفوار وليبيريا

وجه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اليوم الأربعاء الدعوة لـ 26 لاعبا من أجل خوض مباراتي الكوت ديفوار بأبيدجان في 14 أكتوبر (لقاء ودي) وليبيريا يوم 17 من الشهر ذاته بأغادير في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار 2023+1).



وفي ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم توجيه الدعوة إليهم :

- حراسة المرمى : ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير الكجوي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).



...



- خط الدفاع : أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أيوب العملود (الوداد الرياضي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، نايف أكرد (ويست هام الانقليزي)، رومان سايس (الشباب السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي)، يحيي عطية الله (الوداد الرياضي)، عبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني).

- وسط الميدان : أمير ريتشاردسون (رينس الفرنسي)، عز الدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنقليزي)، بلال الخنوس (جينك البلجيكي)، سليم أملاح (فالنسيا الإسباني)، إسماعيل الصيباري (بي إس في إندهوفن الهولندي)، أسامة العزوزي (إف سي بولونيا الإيطالي).

- خط الهجوم : حكيم زياش (غالطة سراي التركي)، أمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (بيتيس الإسباني)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، إبراهيم صلاح (رين الفرنسي)، طارق تيسودالي (غينت البلجيكي).