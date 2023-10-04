الاتّفاق، في لقاء وزيرة الأسرة بوزير التنمية الاجتماعيّة الفلسطيني، على تنظيم أوّل ملتقى تونسيّ فلسطينيّ حول التمكين الاقتصادي للأسرة ومقاربات مناهضة العنف ضدّ المرأة

أتاح لقاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الأربعاء، بوزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، الاتفاق على التنظيم المشترك لملتقى تونسيّ فلسطينيّ أوّل حول التمكين الاقتصادي للأسرة ومقاربات مناهضة العنف ضدّ المرأة، يحدّد موعد تنظيمه بتونس بالتنسيق بين فريقي عمل من الوزارتين.



كما اتّفق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم، على دعم التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتّصلة بحوكمة آليّات التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة، حسب بلاغ لوزارة الأسرة.





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وخصّص هذا الاجتماع للتباحث حول سبل تعزيز التعاون ودعم مسارات العمل المشترك وتبادل التجارب بين الوزارتين في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة ورعاية كبار السنّ، بما يتماشى مع متانة العلاقات التاريخيّة والأخويّة بين تونس وفلسطين ويسمح بدعم الاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.



يشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 " الذي ينتظم بتونس من 1 الى 5 أكتوبر الجاري.





