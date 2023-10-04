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سمير الورغمي: تونس فعّلت نظام اليقظة الصحية بجميع مناطق العبور لمنع تسرب حشرة "بق الفراش"

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 11:01 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفاد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي اليوم الأربعاء أن تونس فعّلت اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية وكوّنت لجنة مشتركة ستجتمع في القريب العاجل لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة "بق الفراش"، التي انتشرت مؤخرا بفرنسا الى تونس.

وأضاف سمير الورغمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس قامت بتشديد المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن.
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ولفت في هذا الصدد الى أن لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستتولى في اجتماعها المرتقب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الحشرة الى تونس أو ظهورها.

وأوضح الورغمي أن حشرة "بق الفراش" هي حشرة تعيش في المنازل وفي الأماكن الرطبة وفي الحشايا والخزائن وخاصة الفراش وتظهر كذلك لقلة النظافة وهي سريعة الانتشار وتحبذ الظلام وتمتص دم الانسان.

وأكد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط أن تشبث معظم العائلات التونسية بعادات تنظيف المنازل من شأنه أن يقلل خطر ظهور هذه الحشرة في تونس، مبرزا أن درجات الحرارة التي تزيد عن 60 درجة تتسبب في قتل هذه الحشرة.

وأشار الى ان فرنسا تعاني منذ حوالي أسبوعين من انتشار سريع لحشرة "بق الفراش" في المنازل والفضاءات العمومية ووسائل النقل كما اكتشفت المغرب أول أمس وجود هذه الحشرة على متن باخرة وتولت تفعيل نظام اليقظة.


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