تونس تشارك في النسخة الرابعة عشر لمعرض "ليبيا بيلد" الملتئم من 2 إلى 5 أكتوبر 2023 ببنغازي

تشارك تونس ضمن فعاليّات معرض "ليبيا بيلد" في نسخته 14، والثانية خلال سّنة 2023، والذي تحتضنه مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقيّة من ليبيا ولأوّل مرّة، من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.



وتتزامن هذه الدّورة، وفق بلاغ صادر عن، الثلاثاء، عن مركز النهوض بالصادرات، مع انعقاد كل من معرض "فارما ليبيا" و"معرض ليبيا للمطاعم والغذاء" وذلك، بالفضاء ذاته من مطار بنينا الدولي.





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ويسجّل مركز النهوض بالصّادرات، حضوره في هذا الحدث، بجناح وطني يمسح 12 مترا مربعا تحت إشراف الممثلية التجاريّة لتونس بطرابلس، قصد مزيد التعريف بالإمكانيّات التونسيّة في مختلف المجالات والتعرف على المشاريع المبرمجة بالشرق الليبي، في إطار صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة وبهدف تعزيز التواجد التونسي بكامل ليبيا.



ويتمّ العمل من خلال هذه المشاركة، وفق المصدر ذاته، على تواجد المنتجات والشركات التونسيّة بالشرق الليبي، في إطار استراتيجية إعادة إعمار ليبيا من خلال الاستفادة من السمعة الممتازة، التي تحظى بها لدى المستهلك الليبي، من ناحية، وتحقيقا لرؤية الشراكة والتكامل بين البلدين الشقيقين، من ناحية أخرى.



وشهدت هذه المعارض الثلاثة، التي تم افتتاح فعاليّاتها ظهر أمس، الاثنين، بحضور عدة شخصيّات ليبيّة وأجنبيّة، مشاركات محليّة ودوليّة لأكثر من 08 دول على غرار مصر وتركيا وفرنسا وتونس في قطاعات البناء والأشغال العامّة والصحّة والمستلزمات الطبيّة والصناعات الغذائية.



كما تنتظم، على هامش هذه المعارض، عديد الورشات والندوات العلمية في المجالات المذكورة.



يشار إلى أن المبادلات التجاريّة بين البلدين، قدّرت قيمتها ب2،3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، محقّقة زيادة قدرها 18،5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، علما وأن ليبيا تعتبر الشريك الأول عربيّا والخامس عالميّا لتونس.



ويستأثر قطاع الصناعات المختلفة على حوالي 40 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسيّة نحو ليبيا، خاصّة، منها الإسمنت بقيمة 183 مليون دينار، والمنتجات المعدنية والحديدية 171 مليون دينار، ومنتجات السيراميك 39 مليون دينار، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، وفق المصدر ذاته.