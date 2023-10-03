زغوان: متساكنو عين عكة بالزريبة يحتجون أمام مقر الولاية للمطالبة بتوفير النقل المدرسي وتحسين الطريق نحو المدرسة الابتدائية ببوشواطة

نفّذ عدد من متساكني منطقة عين عكة بالزريبة من ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مصحوبين بأبنائهم التلاميذ، للمطالبة بتحسين الطريق المؤدية إلى المدرسة الابتدائية ببوشواطة التي تبعد عن منطقتهم حوالي 7 كيلومترات، الأمر الذي تسبب لهم ولأبنائهم في متاعب كثيرة، سيما في ظلّ غياب النقل المدرسي ورداءة الطريق.وذكرت وليّة من المحتجين لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التلاميذ رغم صغر سنهم يقطعون مسافة يومية تتجاوز 10 كلم وسط منطقة جبلية توجد فيها حيوانات مفترسة، وتتهددهم مياه الأمطار في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن التلاميذ لم يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسة ووفدوا أمام مقر الولاية للمطالبة بمعالجة هذا الوضع.وعلى إثر اللقاء الذي جمع ممثلين عن المحتجين بوالي زغوان، محمد العش، أكد الأخير لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تقرّر عقد جلسة عاجلة على المستوى المحلي لإيجاد حلّ وقتي لتهذيب الطريق، وتأمين تنقل التلاميذ بواسطة سيارات النقل الريفي، في انتظار عرض هذه المسائل على المجلس المحلي للتنمية لمعالجتها بصفة نهائية.