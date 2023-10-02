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صادرات الصناعات المعملية تزيد ب13،8 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2023

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 17:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
زادت صادرات قطاع الصناعات المعملية بنسبة 13،9 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022. وقدرت قيمتها ب37018،5 مليون دينار، وفق مؤشرات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأظهرت المؤشرات ذاتها تحسنا في العجز التجاري الصناعي لتتحوّل قيمته من 7425،5 مليون دينار، في موفى أوت 2022، إلى 2827،1 مليون دينار في موفى أوت 2023.

...

وذكرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الإستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي زادت بنسبة 19،7 بالمائة وبلغت قيمتها 1601،3 مليون دينار مقابل 1338،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

كما سجلت الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليا ارتفاعا بنسبة 19،8 بالمائة لتبلغ قيمتها 679،4 مليون دينار.

وتطوّرت الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة، بدورها، ب30،6 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.


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