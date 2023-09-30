اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تعقد جلستها التقييمية لسنة 2022

عقدت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية مساء اليوم الجمعة جلستها العامة التقييمية لسنة 2022 بحضور محرز بوصيان رئيس اللجنة وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجنة وعدد هام من رؤساء وممثلي الجامعات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية.



واكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية على ضرورة تكاتف جهود الجميع من اجل الارتقاء باداء الرياضة التونسية في كنف الانسجام والتشاور بين مختلف مكونات العائلة الرياضية مشيرا الى الصعوبات التي تعيشها بعض الجامعات الرياضية على المستوي المالي ما يؤثر على برمجة استعدادت رياضيي النخبة للاستحقاقات الكبرى ومنها دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

وقال ان اللجنة الوطنية الاولمبية ستسعى لتوفير مزيد الدعم للجامعات الرياضية لانجاز برامجها مؤكد على ان الجانب الاهم سيتجه الى لاعبي النخبة واعطاء الاولوية للتحضير لدورة الالعاب الاولمبية بباريس 2024 ودورة الالعاب الاولمبية للشباب بالسنغال 2026 مشيرا الى ان اداء اللجنة المشتركة للاعداد الاولمبي بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية مازال دون المامول وانها لم تفعل بالشكل المطلوب ومازات بلا ميزانية.



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واشار الى ان اللجنة الوطنية الاولمبية بعد ان منحت السباح ايوب الحفناوي مبلغ 100 الف دينار كمنحة لتتويجاته في بطولة العالم للسباحة خصصت له منحة مالية هامة اضافية جديدة لمساعدته على مواصلة تحضيراته لدورة الالعاب الاولمبية 2024.

وشدد على ان الرياضيين ايوب الحفناوي (سباحة) وخليل الجندوبي (تايكوندو) وفراس القطوسي (تايكواندو) هم ابرز الرياضيين التونسيين الذين يحملون امال الرياضة التونسية في الصعود على منصة التتويج في الدورة الاولمبية 2024 معربا عن امله في ان تلتحق رياضتا كرة اليد والطائرة بقائمة المتاهلين للاولمبياد رغم صعوبة المهمة .



ومن جهة اخرى انتقد بوصيان مضامين مشروع قانون الهياكل الرياضية داعيا الى مزيد التشاور والحوار حوله بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية و الجامعات قبل اعتماده لما يحتويه من نفائص حسب رايه.

وقد تم خلال الجلسة التقييمية استعراض مختلف الانشطة الوطنية و الدولية للجنة علاوة على الانجازات التي حققها رياضية النخبة التونسية في الفترة الاخيرة,

وتناول التقرير الادبي للجلسة العامة السنوية التقييمية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية عديد المحاور من ذلك مشاركات الرياضيين التونسيين على الصعيد الدولي وكذلك في الالعاب المتعددة الاختصاصات شان العاب البحر الابيض المتوسط بوهران 2022 و الالعاب الاسلامية " 2022" وتمت الاشارة الى انطلاق التحضير لاولمبياد باريس 2024 و الالعاب الشتوية بكوريا الجنوبية "غانغوان 2024" التي يراهن عدد من الرياضيين التونسيين في الاختصاصات الرياضية الشتوية على ان يمثلوا تونس فيها لاول مرة في تاريخ الالعاب .



كما تطرق التقرير الى مختلف اوجه الدعم الذي قدمته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية للجامعات والمنح الخاصة بالاعداد الاولمبي فضلا عن برامج الدعم المقدمة من الهياكل الاولمبية القارية بالاضافة الى الشروع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2022-2032 وتعميم تلك المقاربة الاستراتيجية على الجامعات الرياضية ومشروع رقمنة اللجنة الاولمبية

و تم التطرق الى مشاركة تونس في مختلف الملتقيات الدولية والتمثيل التونسي في الهيئات الاقليمية و الهياكل الدولية مع تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المنظمات الدولية واللجان الوطنية الاولمبية مع تنظيم جملة من التظاهرات الدولية.

واشار التقرير الادبي في باب تكريس القيم الاولمبية الى تعزيز سبل الرياضة في مجال الصحة و تدعيم الممارسة الرياضية لفائدة المراة و حفظ الذاكرة الرياضية مع تكريس قيمة الاعتراف و نشر ممارسة الرياضة لجميع .



ومن جانب اخر اشار التقرير المالي ان الايرادات بلغت خلال سنة 2022 2.251.282د مقابل 2.707.133د سنة 2021 في حين بلغ مجموع الاعباء خلال سنة 2022 1.914.709د مقابل 2.018.501د سنة 2021.

وجاءت النتيجة المحاسبية بين الارادات و الاعباء بفائض قدره 336.573د (2022) و 688.631د(2021) لتدخل اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية السنة المالية 2023 بفائض قدره 1مليون فاصل 25 الف دينار.



وتم التاكيد خلال مناقشة التقريرين الادبي والمالي على ضرور متابعة الخطة الاستراتيجية 2022-2032 وتوفير المعطيات الخاصة بتلك الاستراتيجية على موقع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية كما تمت الدعوة الى مزيد العمل من اجل توحيد العائلة الرياضية و خلق انسجام بين كل مكوناتها كما تمت الدعوة لمزيد دعم نشاط الرياضة المدرسية والجامعية

وابرزت بعض التدخلات نجاح دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي استضافتها الحمامات في جوان الماضي.

وصادق ممثلو الجامعات الرياضية على التقريرين الادبي و المالي بالاجماع وتم منح الابراء للهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية.



وتم اثر الجلسة العامة تنظيم حفل تكريم على شرف الرياضيين الذين تميزوا خلال الالعاب الافريقية الشاطئية التي استضافتها الحمامات من 23 الى 30 جوان الماضي وكذلك كافة الاطراف والهياكل والشخصيات التي ساهمت في انجاح دورة الالعاب الافريقية الشاطئية ومنها وكالة "وات" الراعي الاعلامي الرسمي للالعاب ممثلة بمدير التحرير الرياضي زهير الوريمي..

