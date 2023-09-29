بوكثير يبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات المادية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، الأهمية التي توليها تونس لمواصلة المساعي الرامية إلى تطوير الإمكانيات المادية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الكفيلة بتمكينها من متطلبات تنفيذ مهامها، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 67 للمؤتمر العام للوكالة المنعقد بالعاصمة النمساوية، فيينا، من يوم 25 إلى 29 سبتمبر 2023.



وشدّد بوكثير، رئيس الجنة الوطنية للطاقة الذرية، خلال هذا المؤتمر على ضرورة الحفاظ على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأساسي في المساعدة على تنمية مختلف استخدامات العلوم والتكنولوجيا النووية مع توفير الدعم اللازم لمباشرة مهامها الأخرى خدمة لمصالح كافة شعوب العالم.





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وعبّر عن حرص تونس على تحقيق تقدّم جوهري في حوكمة المجال النووي من خلال وضع إطار قانوني ملائم وتحسين الإطار المؤسساتي المتعلق به بما يتماشى مع الممارسات الفضلى في هذا المجال ويحقق استفادة أفضل من العلوم والتكنولوجيات النووية في مجال التنمية المستدامة فضلا عن الرفع بصفة هامة من مستوى التعاون مع الوكالة.

وأكد دعم تونس لمختلف برامج وأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة منها المتعلّقة بتعجيل وتوسّع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع وفقا للمادة الثانية من نظامها الأساسي.

ولفت إلى أن تونس التي تعدّ شريكا للوكالة، قد سعت منذ إحداثها هذه المنظمة الدولية إلى إرساء علاقات تعاون مستدامة معها في عدة مجالات، حيث شاركت في تنفيذ عدد هام من أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وبتعزيز الأمان النووي والأمان الإشعاعي وبناء القدرات في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

يذكر أن وزير التعليم العالي التقى خلال هذه الزيارة بعدد من الطلبة التونسيين والكفاءات التونسية، واستمع الى مشاغلهم.دلال

