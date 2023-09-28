تنس - خروج معز الشرقي وعزيز دوقاز من الدور ثمن النهائي لبطولتي براغا وشارلستون

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 299 عالميا اليوم الخميس من الدور ثمن النهائي لبطولة براغا البرتغالية التي تقام على ملاعب ترابية اثر خسارته امام البرتغالي خايمي فاريا المصنف 477 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).

وكان معز الشرقي تغلب في الدور السادس عشر على البرتغالي جواو سوزا المصنف 283 عالميا بنتيجة 2-1 (2-6 و6-4 و6-4).

ولحساب الدور ثمن النهائي لبطولة شارلستون الامريكية المقامة على ملاعب صلبة، خسر اللاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 250 عالميا امام الاسترالي ادم والتون المصنف 207 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و6-7).

وكان والتون ازاح في الدور السادس عشر التونسي اسكندر المنصوري المصنف 329 عالميا بعدما تغلب عليه 2-صفر (7-6 و6-2) في حين تفوق دوقاز في الدور السادس عشر على الدنماركي اوغست هولمغرين المصنف 412 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-4).



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