تونس وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال السلامة السيبرنية وضمان السيادة الرقمية

وقعت تونس وإيطاليا، الخميس، مذكرة تفاهم في مجال السلامة السيبرنية وخدمات الثقة الرّقمية، ستتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات المختصّة في مجال الأمن السيبرني.



وتولي توقيع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، ياسين الجميّل، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية الإيطالية ، برونو فراتاسي، تحت اشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور سفير ايطاليا بتونس، فابريزيو ساجيو.





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وتأتي هذه المذكرة بناء على توافق الجانبين على التعاون في المجال الرقمي وذلك في إطار مزيد تنسيق الجهود الدولية في مجالات السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني وضمان السيادة الرقمية .



وتهدف الاتفاقية الى مزيد تطوير الجاهزية وزيادة سرعة الاستجابة ورفع مستوى اليقظة لضمان الاستشعار المبكّر للمخاطر السيبرنية ومجابهتها بطريقة ناجعة وفعالة.



وثمّن بن ناجي، بالمناسبة، أهمية هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني.



واشار الى ان العملية ستتم من خلال وضع آليات تعاون مشتركة وتبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال في ظل مواصلة تونس تعزيز حماية الفضاء السيبرني الوطني ودعم الثقة الرقمية وحماية البنى التحتية الحيوية.



وافاد في هذا السياق، بان الوزارة تعول على جهود كل من الوكالة الفنية للاتصالات والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية لتحقيق هذه الأهداف.

وذكر بان الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية لمجال الأمن السيبرني خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 17 الذي يهدف إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها.