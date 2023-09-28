جلسة عامة للبرلمان يوم 3 أكتوبر القادم لاستئناف مناقشة مشروعي قانون

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، ومشروع اتمام القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 على الجلسة العامة ليوم 3 أكتوبر القادم، لاستئناف مناقشتهما، بعد أن اطّلع على التقرير الجديد والموحّد للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بخصوصها.



كما قرّر المكتب، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، ، دعوة رؤساء الكتل ومن يمثّل غير المنتمين، إلى الاجتماع يوم 2 اكتوبر القادم، للنظر في ترتيبات الجلسات العامة 2023، وفي بعض الجوانب التنظيمية الأخرى المتّصلة بعمل المجلس على الصعيد الدولي، وفق بلاغ أصدره البرلمان.





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وأحال مكتب المجلس، مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهّة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، ونظر في البرنامج الأكاديمي والتكويني للبرلمان.



وبخصوص النشاط الدولي للمجلسّ، استمع أعضاء المكتب إلى عرض قدّمه عضو المكتب بدر الدين القمّودي، بخصوص تمثيله لمجلس نواب الشعب في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انعقدت في العراق يوم 20 سبتمبر الجاري.



وتم التداول كذلك بخصوص مسائل تتعلّق بمجموعات الصداقة البرلمانية، وتمثيل مجلس نواب الشعب في الهيئات والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية.