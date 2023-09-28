هيئة الانتخابات: فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لانتخابات المجالس المحلية 2023

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الخميس، عن انطلاق أجل قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، على أن تنتهي يوم 17 ديسمبر 2023 ، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 24 ديسمبر 2023.



ودعت الهيئة في بلاغ لها، جميع هياكل المجتمع المدني والدولي والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسسات الإعلامية والضيوف الراغبين في الترشّح للحصول على الاعتماد، ممّن تتوفّر فيهم الشروط المبيّنة بموقع الواب الخاص بالهيئة، الى تقديم ترشّحاتهم.





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وأوضحت في هذا الصدد، أن تقديم الترشحات يتم إمّا مباشرة لدى خليّة الاعتماد بمقرّها المركزي الكائن بنهج جزيرة سردينيا عدد 5 حدائق البحيرة 1053 تونس، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار، أو عن طريق البريد إلى العنوان ذاته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو عن طريق البريد الالكتروني accreditations@isie.tn



وأكدت أنّه يتعيّن على الراغبين في الحصول على الاعتماد، الاطّلاع على القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.



كما دعتهم الى الاطلاع القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحهما بالنصوص اللاحقة، إضافة إلى القرار المتعلّق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.



وطالبتهم بتعمير مطلب اعتماد يتمّ سحبه من المقر المركزي للهيئة (خليّة اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف)، أو من موقع الواب الخاص بالهيئة، مع وجوب إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة، مشيرة الى أنّ بطاقات الاعتماد تسلّم إلى الملاحظين والصحفيين والضيوف في التاريخ المعلن عند إيداع مطالب الترشّح، وأنّه يمكن النفاذ إلى الموقع الإلكتروني الخاصّ بالهيئة أو الاتصال بخلية الاعتماد بالمقر المركزي للهيئة لمزيد من المعلومات حول عملية الاعتماد.

