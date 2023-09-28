الرابطة الثانية: مرجان طبرقة يتعاقد مع اللاعبين ايهاب المرزوقي و أحمد القراوي

عزز مرجان طبرقة، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، رصيده البشري بالتعاقد مع اللاعبيين ايهاب المرزوقي و أحمد القراوي.

ويشغل ايهاب المرزوقي صاحب الـ 24 عاما خطة مهاجم وهو متكون في الملعب التونسي وسبق له اللعب لفائدة جندوبة الرياضية و الأولمبي الباجي وجمعية اريانة ونجم المتلوي وشبية القيروان، كما خاض تجربة احترافية خارج حدود الوطن مع خليج سرت الليبي.

أما الوافد الجديد أحمد القراوي، فيشغل خطة ظهير أيمن.

ويستهل مرجان طبرقة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة النجم الرادسي على أرضية ميدانه، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى.

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