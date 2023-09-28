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مستقبل المرسى يعزز صفوفه بلاعب غابوني و آخر روندي

Mugisha Bonheur
Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
عزز مستقبل المرسى الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بلاعبين أجنبين، اثر التعاقد مع اللاعب الدولي الغابوني فرانك أوبام واللاعب الدولي الروندي بونور موقيشا.

ويشغل اللاعب الغابوني فرانك أوبام ( 30 عاما) خطة متوسط ميدان دفاعي، و قد سبق له تقمص أزياء فريق طلائع الجيش المصري.
أما اللاعب لروندي بونور موقيشا صاحب الـ 23 عاما، فيشغل أيضا خطة متوسط ميدان دفاعي، وقد سبق له اللعب لفائدة الجيش الروندي و أهلي طرابلس .
...


ويأتي ذلك بعد أيام من اعلان مستقبل المرسى التعاقد مع المدرب عبد الستار بن موسى خلفا للمدرب خالد بن يحي.


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