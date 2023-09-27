Babnet

مشروع إحداث مركز الامتياز في طبّ القلب محور لقاء وزير الصحة برئيس جمعية "أفريكو" اليابانية

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 44 ث
      
كانت مشاريع الشراكة في المجال الصحي التّي تمّ طرحها خلال ندوة طوكيو الدّولية للتّنمية "تيكاد8" ومنها بالخصوص مركز الامتياز في طبّ القلب المزمع إحداثه في إطار شراكة تونسيّة يابانيّة محور جلسة العمل التي جمعت أمس الثلاثاء وزير الصحة علي المرابط بالسيناتور الياباني رئيس جمعيّة "أفريكو" اليابانيّة "تاتسيرو يانو" وسفير اليابان بتونس بحسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

و لفت البلاغ الى أن إحداث مركز الامتياز في طبّ القلب سيمثل مركز تكوين وعلاج موجّه للأفارقة في اختصاص طبّ القلب والشّرايين بتقنيات تكنولوجيّة حديثة.

...

و ثمّن علي المرابط بالمناسبة التعاون بين تونس واليابان في القطاع الصحّي مشددا على أهمّية تضافر جهود كلّ المتدخّلين من أجل تحقيق مشروع مركز الامتياز في طبّ القلب والشرايين باعتبار دوره في دعم التكوين والبحث الطبّي في هذا الإختصاص الدّقيق لتونس ولمجموعة الدّول الإفريقيّة

ومن جهته أكد السيناتور الياباني دعم بلاده لهذا المشروع المتطور ومواصلة الشراكة والتّعاون الثّنائي مع تونس ومتعدّد الأطراف.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273957


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
29°-20
29°-21
28°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*