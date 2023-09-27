مشروع إحداث مركز الامتياز في طبّ القلب محور لقاء وزير الصحة برئيس جمعية "أفريكو" اليابانية

كانت مشاريع الشراكة في المجال الصحي التّي تمّ طرحها خلال ندوة طوكيو الدّولية للتّنمية "تيكاد8" ومنها بالخصوص مركز الامتياز في طبّ القلب المزمع إحداثه في إطار شراكة تونسيّة يابانيّة محور جلسة العمل التي جمعت أمس الثلاثاء وزير الصحة علي المرابط بالسيناتور الياباني رئيس جمعيّة "أفريكو" اليابانيّة "تاتسيرو يانو" وسفير اليابان بتونس بحسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



و لفت البلاغ الى أن إحداث مركز الامتياز في طبّ القلب سيمثل مركز تكوين وعلاج موجّه للأفارقة في اختصاص طبّ القلب والشّرايين بتقنيات تكنولوجيّة حديثة.





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و ثمّن علي المرابط بالمناسبة التعاون بين تونس واليابان في القطاع الصحّي مشددا على أهمّية تضافر جهود كلّ المتدخّلين من أجل تحقيق مشروع مركز الامتياز في طبّ القلب والشرايين باعتبار دوره في دعم التكوين والبحث الطبّي في هذا الإختصاص الدّقيق لتونس ولمجموعة الدّول الإفريقيّة



ومن جهته أكد السيناتور الياباني دعم بلاده لهذا المشروع المتطور ومواصلة الشراكة والتّعاون الثّنائي مع تونس ومتعدّد الأطراف.