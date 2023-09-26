بمناسبة المولد النبوي الشريف: وزارة الداخلية تدعو إلى الالتزام بتطبيق القانون و احترام مبادئ السلامة المرورية

دعت وزارة الداخلية المواطنين، إلى الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام مبادئ السلامة المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، نظرا لما ستشهده عديد الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية من كثافة في حركة المرور، خاصة في اتجاه ولاية القيروان، بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف.



وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الطرقات ستشهد حركة مرورية مكثفة بداية من اليوم والى غاية يوم الخميس القادم، وذلك من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا.





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وحثت في هذا الإطار، على عدم الإفراط في السرعة، والإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة، وتجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، وضرورة إستعمال حزام الأمان.



كما نبهت من نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض، والى الانتباه أثناء شق الطريق، وعدم حمل اشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق، وإلى ضرورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث، وتجنب السياقة في حالة التعب والإرهاق.



وأفادت بأنه تمّ وضع كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق، وأنه يمكن عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:



- إدارة شرطة المرور: 71.343.201

- شرطة النّجـدة: 197

- المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448

- الحرس الوطـني: 193

- الحماية المدنيّــة: 198

