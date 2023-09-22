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تصفيات كاس افريقيا للامم للسيدات: المنتخب التونسي يمطر شباك منتخب النيجر بسباعية

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 19:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قطع المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم خطوة عملاقة نحو التاهل الى الدور الثاني من تصفيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2024) بعدما امطر شباك منتخب النيجر بسباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب سليمان ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول.
وجاءت سباعية المنتخب التونسي بفضل مريم حويج (14و58) وياسمين الكلاعي (43) وصابرين اللوزي (67 و80 و90+2) وهناء حمدي (73).

وسيدور لقاء الاياب يوم 26 سبتمبر الجاري بملعب سليمان ايضا بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.
...

وسيلاقي المنتخب التونسي في صورة تاهله الى الدور الثاني المترشح من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين منتخبي غينيا بيساو والكونغو.



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