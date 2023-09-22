الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت 23 والاحد 24 سبتمبر الجاري :



المجموعة الأولى:

السبت 23 سبتمبر 2023



...



س 15 و30دق / قوافل قفصة – مستقبل سليمان مجدي بلحاج علي

س 15 و30 دق / اتحاد بن قردان – الأولمبي الباجي بديس بن صالح



الأحد 24 سبتمبر 2023

المجموعة الأولى

س 17 و30دق / النادي الافريقي – الملعب التونسي محرز المالكي

النجم الساحلي / معفى



المجموعة الثانية

الاحد 24 سبتمبر 2023

س 15 و30 دق / النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي خالد قويدر

س 15 و30دق / النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين نعيم حسني

س 15 و30 دق / الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي احمد الذوادي

مستقبل المرسى / معفى





