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الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 16:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت 23 والاحد 24 سبتمبر الجاري :

المجموعة الأولى:
السبت 23 سبتمبر 2023
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س 15 و30دق / قوافل قفصة – مستقبل سليمان مجدي بلحاج علي
س 15 و30 دق / اتحاد بن قردان – الأولمبي الباجي بديس بن صالح

الأحد 24 سبتمبر 2023
المجموعة الأولى
س 17 و30دق / النادي الافريقي – الملعب التونسي محرز المالكي
النجم الساحلي / معفى

المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
س 15 و30 دق / النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي خالد قويدر
س 15 و30دق / النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين نعيم حسني
س 15 و30 دق / الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي احمد الذوادي
مستقبل المرسى / معفى




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