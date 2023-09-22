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إعادة فتح المكتبة الجهوية بسوسة بعد اغلاقها لمدة أربع سنوات

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعادت المكتبة الجهوية بسوسة فتح أبوابها اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 بعد إغلاقها لمدة أربع سنوات للقيام باشغال تهيئة وصيانة، وفق ما أكدته المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة جليلة عجبوني.

وأوضحت عجبوني في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء ان المكتبة الجهوية بسوسة شهدت أشغال تهيئة وصيانة بكلفة قدرت بأكثر من 800 الف دينار وشملت بالخصوص إعادة تركيز الشبكات الكهربية والمائية وتركيب أجهزة التسخين والتبريد فضلا عن اشغال ازالة الرطوبة.
وأضافت ان مكونات المكتبة الجهوية بسوسة أصبحت بعد اشغال التهيئة والصيانة تضم قسما للأطفال وقسما للكهول وقسما لسن ما قبل الدراسة، وذلك الى جانب قسم خاص بفاقدي وضعاف البصر بمجموع 33222 كتاب قابلة للزيادة مشيرة الى ان المكتبة التي فتحت أبوابها للعموم منذ سنة 1980 تقدم لمرتاديها خدمات المطالعة على عين المكان والاعارة.
...

كما أشارت الى ان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تستعد لفتح المكتبة العمومية القصر بالقلعة الكبرى والمكتبة العمومية المحطة بمساكن ومكتبة الأطفال بقرية الكنايس من معتدمية مساكن في المدة القريبة القادمة.


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