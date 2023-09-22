كاس افريقيا للأمم- 2024 للسيدات: المنتخب التونسي يلاقي اليوم منتخب النيجر

ييتبارى المنتخب التونسي "كبريات " لكرة القدم النسائية مع منتخب النيجر اليوم بالملعب البلدي بسليمان في اطار الدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا سيدات "المغرب 2024:



وستجري مباراة الاياب بين المنتخبين يوم 26 سبتمبر الجاري على الساعةالرابعة مساء بالملعب البلدي بسليمان ايضا .





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وكان مدرب المنتخب الوطني للسيدات سمير الاندلسي وجه الدعوة الى 23 لاعبة وهن : ياسمين الجماعي - شيراز بن علي-سليمة جبراني- آية بالحاج - آية ماجري -نجلاء حراثي- غادة عيادي -شيماء عباسي -هناء حمدي -صابرين اللوزي-قمر لموز -شيرين لمطي - مريم حويج - رانية عوينة -صابرين ماماي -آية قزاحي- ياسمين كلاعي -منال بن محمد - سلمى زمزم -شيماء بن محمد- إبتسام بن محمد-رمال عبود-ذكرى محفوظ.



ويذكر ان مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الذي انطق يوم الاربعاء سجلت فوزمنتخب سيدات غينيا على جزر موريس 8-صفر وكذلك فوز منتخب غانا في رواندا على المنتخب الرواندي للسيدات 7-صفر



وفي ما يلي نتائج مقابلات ذهاب الدور الاول لتصفيات كاس افريقيا للأمم 2024 لكرة القدم- سيدات :



الاربعاء 20 سبتمبر :

رواندا -غانا 0-7

ايسواتيني- بوركينافاسو 2-3

اوغندا- الجزائر 1-2

مصر- جنوب السودان 4-0





الخميس 21 سبتمبر

غينيا- جزر موريس 8-0

غينيا بيساو- كونغو 0-1

غامبيا- ناميبيا 2-3



الجمعة 22 سبتمبر:

تونس- نيجر

بورندي- اثيوبيا

جيبوتي- الطوغو

كونغو الديمقراطية- البنين

الغابون - بتسوانا

السنغال- الموزمبيق

الراس الاخضر- ليبيريا

الكاميرون- كينيا



تتأهل منتخبات انغولا, غينيا الاستوائية ونيجيريا مباشرة للدور الموالي , عقب

انسحاب ,تواليا السودان , ليبيا وساوتومي برينسيبي .