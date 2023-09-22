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كاس افريقيا للأمم- 2024 للسيدات: المنتخب التونسي يلاقي اليوم منتخب النيجر

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 08:47 قراءة: 1 د, 9 ث
      
ييتبارى المنتخب التونسي "كبريات " لكرة القدم النسائية مع منتخب النيجر اليوم بالملعب البلدي بسليمان في اطار الدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا سيدات "المغرب 2024:

وستجري مباراة الاياب بين المنتخبين يوم 26 سبتمبر الجاري على الساعةالرابعة مساء بالملعب البلدي بسليمان ايضا .

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وكان مدرب المنتخب الوطني للسيدات سمير الاندلسي وجه الدعوة الى 23 لاعبة وهن : ياسمين الجماعي - شيراز بن علي-سليمة جبراني- آية بالحاج - آية ماجري -نجلاء حراثي- غادة عيادي -شيماء عباسي -هناء حمدي -صابرين اللوزي-قمر لموز -شيرين لمطي - مريم حويج - رانية عوينة -صابرين ماماي -آية قزاحي- ياسمين كلاعي -منال بن محمد - سلمى زمزم -شيماء بن محمد- إبتسام بن محمد-رمال عبود-ذكرى محفوظ.

ويذكر ان مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الذي انطق يوم الاربعاء سجلت فوزمنتخب سيدات غينيا على جزر موريس 8-صفر وكذلك فوز منتخب غانا في رواندا على المنتخب الرواندي للسيدات 7-صفر

وفي ما يلي نتائج مقابلات ذهاب الدور الاول لتصفيات كاس افريقيا للأمم 2024 لكرة القدم- سيدات :

الاربعاء 20 سبتمبر :
رواندا -غانا 0-7
ايسواتيني- بوركينافاسو 2-3
اوغندا- الجزائر 1-2
مصر- جنوب السودان 4-0


الخميس 21 سبتمبر
غينيا- جزر موريس 8-0
غينيا بيساو- كونغو 0-1
غامبيا- ناميبيا 2-3

الجمعة 22 سبتمبر:
تونس- نيجر
بورندي- اثيوبيا
جيبوتي- الطوغو
كونغو الديمقراطية- البنين
الغابون - بتسوانا
السنغال- الموزمبيق
الراس الاخضر- ليبيريا
الكاميرون- كينيا

تتأهل منتخبات انغولا, غينيا الاستوائية ونيجيريا مباشرة للدور الموالي , عقب
انسحاب ,تواليا السودان , ليبيا وساوتومي برينسيبي .


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