المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس يتحصّل على شهادة الاعتماد "درجة بلاتيني" في المجال الصحّي

أشرف وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش مساء أمس الأربعاء، بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، على موكب تمّ خلاله تكريم الإطارات الطبية وشبه الطبية والعاملين بهذا المستشفى، بمناسبة تحصّله على شهادة الاعتماد "درجة بلاتيني" في المجال الصحّي.



وألقى الوزير خلال هذا الموكب الذي حضره ثلّة من القيادات العليا العسكرية ومن الإطارات الطبية وشبه الطبية من المباشرين والمتقاعدين، كلمة هنّأ فيها كافّة المسؤولين والعاملين بالمستشفى على "هذا الإنجاز الهام الذي تمّ تحقيقه"، مشيدا بالمجهودات التي بذلوها "في سبيل تطوير الخدمات الصحية العسكرية وتحسين مستوى جودتها"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.





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كما حثّهم بالمناسبة على "مزيد العمل للحفاظ على السّمعة الممتازة التي يحظى بها المستشفى العسكري"، داعيا كل الهياكل الصحية العسكرية الأخرى، إلى "النّسج على هذا المنوال وتحقيق المزيد من الإنجازات، في إطار الحوكمة الرشيدة التي تحرص وزارة الدفاع الوطني على تحقيقها في جميع المجالات".



من جهته، استعرض مدير عام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، خلال الموكب، مجموعة المراحل والأعمال التي سبقت هذا التتويج، انطلاقا من إمضاء عقد اعتماد بين المستشفى والهيئة ومرورا بالزيارات التي أجراها خبراؤها لمختلف أقسام المستشفى، لمعاينة قُدرة العمل وتقييم عملية الأخذ بالذمّة للمرضى ونجاعة الخدمات المُسداة ومدى تطابقها للمعايير المضمّنة بدليل الاعتماد في المجال الصحّي.



وبعد أن أشار إلى القيمة المهنية والمعنوية لهذه الشهادة، باعتبارها تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية في المجال الصحّي، ذكّر المدير العام لهذه المؤسسة الاستشفائية، بأنّ المستشفى العسكري بتونس هو المستشفى الوحيد من بين المستشفيات العمومية الذي كان له شرف الحصول على هذا الاعتماد.



يُذكر أن المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كان قد تحصّل خلال شهر أوت 2023 على شهادة الاعتماد في المجال الصحّي "درجة بلاتيني" وهي أعلى درجـة في سلّم التقييم، إذ تولّى وزير الصحة يوم 6 سبتمبر 2023، تسليم هذه الشهادة للمستشفى، خلال موكب انتظم بمقرّ الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد.