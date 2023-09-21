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وزارة الأسرة: إعفاء الأطفال في وضعيات هشاشة من دفع معاليم التسجيل بالدورات التكوينية بمراكز الإعلاميّة الموجهة للطفل

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 11:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس عن انطلاق التسجيل بداية من يوم 3 أكتوبر القادم بالدورات
التكوينية خلال السنة التربوية 2023-2024 التي ينظمها المركز الوطني للإعلاميّة الموجهة للطفل وسائر المراكز الجهوية التابعة له، والتي تتوزّع على كامل ولايات الجمهورية.

 ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى أنه تقرر إعفاء أطفال العائلات محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية من معاليم التسجيل وتمتيعهم بمجانية التكوين بجميع مراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل بعد المصادقة على مطالبهم المودعة للغرض.


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