منظمة الأمم المتحدة تمنح وزارة الشباب والرياضة جائزة "فريق عمل الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض المزمنة وغير السارية ومكافحتها"





وقد منحت وزارة الشباب والرياضة التونسية هذه الجائزة لإنخراطها في تعزيز المجهودات العالمية الرامية لتحقيق هدف "الصحة الجيدة والرفاه" وهو هدف من ضمن 17 هدفا وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عبر تنفيذ إستراتيجية وبرامج تستند على الأنشطة الرياضية كوسيلة فعالة لمقاومة الأمراض المزمنة غير السارية والحفاظ على صحة المجتمع بناءً على الاحتياجات في مجال الصحة العمومية.



تم اختيار وزارة الشباب والرياضة التونسية لمنحها "جائزة فريق الأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض المزمنة وغير السارية ومكافحتها لسنة 2023" وذلك خلال الاجتماع المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية المنعقد في نيويورك، على هامش أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقديراً للجهود الوطنية المبذولة بالتعاون مع الهياكل والمنظمات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية باعتماد الرياضة والرقمنة حسب ما افادت وزارة الشباب والرياضة .وقد منحت وزارة الشباب والرياضة التونسية هذه الجائزة لإنخراطها في تعزيز المجهودات العالمية الرامية لتحقيق هدف "الصحة الجيدة والرفاه" وهو هدف من ضمن 17 هدفا وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عبر تنفيذ إستراتيجية وبرامج تستند على الأنشطة الرياضية كوسيلة فعالة لمقاومة الأمراض المزمنة غير السارية والحفاظ على صحة المجتمع بناءً على الاحتياجات في مجال الصحة العمومية.

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واكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال كلمة ألقاها ، في الاجتماع الذي جرى بواسطة ( تقنية التواصل عن بعد )، أنّ الحكومة التونسية، ماضية قدما في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على الصحة المجتمعية .

وتضع الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي حملت عنوان "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي"، المنعقدة بمقرها في نيويورك، ضمن برنامج أعمالها عدد من الإجتماعات رفيعة المستوى تناقش قضايا ذات إهتمام دولي من بينها التنمية المستدامة والصحة وتؤكّد من خلالها على وضع الصحة في مقدمة الإهتمامات الدولية.