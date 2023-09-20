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السينما التونسية تجدد حضورها السنوي ضمن المسابقة وخارجها في مهرجان الفيلم العربي "فاماك" بفرنسا

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 13:39 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تشارك السينما التونسية في الدورة 34 لمهرجان الفيلم العربي بمنطقة "فاماك" فال دا فانش" (شمال فرنسا) بفرنسا الذي يقام من 5 إلى 15 أكتوبر 2023 وتتضمن فعالياته عروض نحو 40 فيلما فضلا عن موائد مستديرة ولقاءات للمهنيين و"ماستر كلاس".
وتحضر السينما التونسية من خلال عرض أفلام ضمن المسابقة الرسمية وأخرى خارج المسابقة، حيث يشارك فيلم "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة وذلك إلى جانب أفلام من المغرب والأردن وسوريا والسودان واليمن وفرنسا.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية فتشارك ستة أفلام منها 2 من تونس هما "نرجعلك" لياسين الرديسي، و"ماشطات" لسنية بن سلامة وهو عمل سيعرض في مهرجان الجونة أيضا حسب ما تم الإعلان عنه منذ حين وكذلك سيكون في قاعات السينما في فرنسا بداية من 23 سبتمبر الحالي.
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وضمن مسابقة الأفلام القصيرة تشارك تونس من خلال فيلم "رحلة" (30 دقيقة) إخراج جميل النجار وبطولة ثلة من أهم المبدعين التونسيين منهم الشاذلي العرفاوي ووجيهة الجندوبي وصلاح مصدق.

وبخصوص الأفلام التونسية المبرمجة للعرض خارج المسابقة سيتابع جمهور المهرجان فيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية الذي خرج إلى القاعات التونسية بداية من يوم أمس.

ويعد مهرجان الفيلم العربي "فاماك" فرصة لتسليط الضوء على عديد الأعمال السينمائية التي تترجم مشاغل المجتمعات العربية .

وبعد أن تم الاحتفاء بتونس واختيارها ضيف شرف سنة 2015، سيكون المغرب ضيف شرف الدورة الحالية ببرمجة تعرف بأهم الأفلام للجيل الجديد من المخرجين الشبان السائرين على درب كبار المخرجين المغاربة.

وتحتوي برمجة العام الحالي على 110 عروض سيكتشف من خلالها الجمهور على مدى 10 أيام، أهم الإنتاجات السينمائية في كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق.



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