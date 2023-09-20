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وزارة الداخلية : إنقطاع في الكهرباء بعدة مناطق من الجمهورية والوضع الامني مستقر

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 06:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شهدت معظم مناطق الجمهورية فجر اليوم الأربعاء و حوالي الواحدة و النصف صباحا انقطاعا في الكهرباء وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء .

وأفادت الوزارة في بلاغها بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل المحافظة على الأمن العام و السهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية و الخاصة .

...

كما أشارت إلى أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.

يذكر أن معظم مناطق الجمهورية شهدت فجر يوم الاربعاء و حوالي الساعة 01:30 صباحا إنقطاعا في الكهرباء.





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