وزارة الداخلية : إنقطاع في الكهرباء بعدة مناطق من الجمهورية والوضع الامني مستقر

شهدت معظم مناطق الجمهورية فجر اليوم الأربعاء و حوالي الواحدة و النصف صباحا انقطاعا في الكهرباء وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء .



وأفادت الوزارة في بلاغها بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل المحافظة على الأمن العام و السهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية و الخاصة .





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كما أشارت إلى أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.



يذكر أن معظم مناطق الجمهورية شهدت فجر يوم الاربعاء و حوالي الساعة 01:30 صباحا إنقطاعا في الكهرباء.







كما أشارت إلى أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.يذكر أن معظم مناطق الجمهورية شهدت فجر يوم الاربعاء و حوالي الساعة 01:30 صباحا إنقطاعا في الكهرباء.