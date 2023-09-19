نابل: متساكنو عمادة الأطرش التابعة لمعتمدية الحمامات يغلقون الطريق احتجاجا على تواصل انقطاع الماء لأكثر من عشرة أيام

يواصل عدد من متساكني منطقة الأطرش التابعة لبلدية سيدي الجديدي بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، غلق الطريق الرابطة بين الأطرش وبئر بورقبة، وذلك احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب منذ أكثر من 10 أيام



وعبر المحتجون في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين السلط المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا الإشكال المتكرر بما يضمن استمرارية التزود بالماء لحوالي 1500 عائلة





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وقال أحد المحتجين (رشاد عطية) إن متساكني عمادة الأطرش، يعيشون صعوبات كبيرة ومعاناة يومية بسبب انقطاع الماء لمدة طويلة، مما عطل سير حياتهم وجعلهم يتكبدون مشقة في قضاء حاجياتهم من شرب وتنظيف، متحدثا عن استحالة العيش دون ماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل الجمعية المائية بالأطرش التي تضم حوالي 750 مشتركا والتي تعيش صعوبات مادية كبيرة وأصبحت عاجزة عن خلاص ديونها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تناهز 300 الف دينار



ومن جهته، أوضح رئيس الجمعية المائية بالأطرش الجديدي بوناب، ان انقطاع الماء على منطقة الأطرش يعود الى قطع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التيار الكهربائي عن الجمعية بسبب عدم خلاص ديونها، باعتبار انها تمر بظروف مادية صعبة، مبينا أن تقادم شبكة المياه التي تجاوز عمرها 26 سنة، والتي كان من المفروض تجديدها بعد مرور 15 سنة من إنجازها تسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه وهو ما عمق من مديونية الجمعية



وأضاف انه طالب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتجديد الشبكة فضلا عن مراسلة السلط المحلية والجهوية عديد المرات، الا انه لم يتم التجاوب مع هذا المطلب رغم الوعود المتكررة، مبرزا ان تقادم الشبكة تسبب في ضياع الماء بنسبة تناهز 70 بالمائة، مطالبا بجدولة ديون الجمعية ومراجعة تعريفة الكهرباء المخصصة للجمعيات المائية