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نصف الكمية اللازمة من تلقيح النزلة الموسمية متوفرة في تونس وقريبا سيتم توزيعها على الصيدليات الخاصة (هيئة الصيادلة)

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قالت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، اليوم الثلاثاء، أن نصف كميات التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية والمبرمج استيرادها متوفرة في تونس وسيتم توزيعها على الصيدليات الخاصة حال اعلان وزارة الصحة عن موعد بدء حملة التلقيح.

وأوضحت النيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تونس برمجت استيراد ما يقارب عن 300 ألف جرعة من التلاقيح ضد النزلة الموسمية، تم اقتناء نصفها على ان يتم توفير باقي الكميات في الايام القادمة مشيرة الى ان توزيعها على الصيدليات الخاصة سيتم في أقرب الآجال.

...

وأضافت أن اختيار موعد بدء حملة التلقيح يخضع لاسس علمية وذلك ضمانا لنجاعة التلقيح في فترة ذروة انتشار الفيروس والتي تتزامن مع فصل الشتاء، مبينة ان التلقيح سيحافظ على نفس سعره للسنة الماضية اي بين 45 و47 دينارا للجرعة الواحدة.

وبيّنت ان الجرعة الواحدة من التلقيح تتكون من 4 عناصر تتماشى والطفرات الحاصلة للفيروس.

ودعت النيفر كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة الى الاقبال على التلقيح حماية لسلامتهم الصحية من اية مضاعفات يمكن تخلفها الاصابة بالنزلة الموسمية.


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