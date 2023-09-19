وزير الخارجية يلتقي بنيويورك المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

في إطار مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة بنيويورك، التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الاثنين المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب.



وكانت هذه المحادثة مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى مسألة الهجرة غير النظامية والتحديات المطروحة بسبب تفاقم هذه الظاهرة وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية





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وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالموقف التونسي الذي يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة في بلادنا ستظلّ الضمان الأكثر نجاعة للحدّ منها.



كما أشار إلى الجهود التي تبذلها تونس للتصدي لهذه الظاهرة والتعاطي معها وفقا للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.



من جهتها، نوّهت المسؤولة الأممية بجهود تونس في مجال التصدي للهجرة غير النظامية وأكّدت على الحاجة لخلق « ممرات هجرة نظامية » وفقا لحاجيات دول المصدر ودول الوجهة، كأحد الحلول العملية للحدّ ولو جزئيا من هذه الظاهرة.