الرئيس قيس سعيّد : "من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا"

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال اجتماعه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع كل رئيس الحكومة، أحمد الحشاني ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزيرة العدل، ليلى جفال "لن نقبل أن يتدخّل أي كان في سيادتنا .. نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم بكثير، فليكفّوا عن التدخّل في شؤوننا"وأضاف الرئيس قوله: "من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا" وذلك خلال هذا الاجتماع الذي تم فيه عرض شريط فيديو يوثّق عمليات تدخّل القوات الأمنية والعسكرية لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.