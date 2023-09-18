باجة: برنامج خصوصي " كليب اب سكول " يشرك فرع الاشخاص القاصرين ذهنيا فى النظافة والعناية بالبئة

تم اليوم الاثنين بمدينة باجة تشريك الاشخاص القاصرين ذهنيا من منظوري الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا بباجة فى تنظيف وتشجير وتزويق محيط فرع الاتحاد والانهج المجاورة له فى نطاق برنامج "كلين اب سكول" المندرج ضمن برامج سنة النظافة 2023 "كلين اب يير" .

وبينت عكري ماجري ممثلة الادارة الجهوية للبيئة والمرتفعات والسهول للشمال بباجة لمكتب " وات " بباجة ان هذا التدخل الخصوصي يندرج ضمن برنامج " كليبن اب سكول " الذى يجري تنظيمه بمناسبة العودة المدرسية وقد شمل فئة خاصة بهدف ادماجها اجتماعيا مشيرة الى انه تم اليوم القيام بحملة نظافة واسعة بمشاركة بلدية باجة وادراة الغابات ودائرة المحافظة على المياه والتربة واطراف متعددة .

كما ذكرت ان برنامج كلين اب سكول يركز على محيط المؤسسات التربوية والتكوينية وهو يندرج فى اطار سنة النظافة"كلين اب ير" 2023 التى اقرتها وزارة البيئة بهدف التحسيس والتوعية وتغيير السلوكيات الايكولوجية لدى الفرد والمجتمع وقد تم بعد فى اطار برامج سنة النظافة التدخل فى عدة نقاط .

وقال لسعد شقرون رئيس فرع الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا لوكالة تونس افريقيا للانباء من جهته ان مساهمة التلاميذ من منظوري الفرع فى نشاط التنظيف والغراسة من شانه اخراج القاصرين ذهنيا من نسق نشاطهم اليومي العادى ولفت انظار المجتمع اليهم ولحاجياتهم وتحسيسهم باهمية النظافة والغراسة والاعتناء بالبيئة مذكرا بان جمعية القاصرين ذهنيا بعثت سنة 1990 وتعد 90 فرعا بكل مناطق الجمهورية وتركز انشطتها بباجة على التكوين فى الجلد والخياطة والتطريز بهدف اقحام منظوريها فى المنظومة الاقتصادية.. وبين ان فرع الاتحاد بالجهة يؤمه بين 30 و50 تلميذا من القاصرين ذهنيا سنويا.



...



من جهة اخري افادت الذكتورة صوفية عوادى مديرة النظافة والمحيط ببلدية "وات" ان هذا النشاط سيكون منطلقا لتهيئة فضاء امام مقر جمعية القاصرين ذهنيا حتى يكون متنفسا لتلاميذ الجمعية وخاصة منهم الاطفال داعية كل الجمعيات والمواطنيين الى تكثيف انشطة النظافة والعناية بالبيئة لمعاضدة جهود البلدية ودفعها للعمل والقضاء على النقاط السوداء ودعم جمالية المدينة.